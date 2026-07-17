МВБ США выявило в списках избирателей как минимум 400 тыс. мертвых

«В сотрудничестве с властями штатов, активно помогающих нам, мы выявили в их списках избирателей 28 тыс. человек, не являющихся гражданами. Кроме того, выявлены 400 тыс. умерших человек, которые до сих пор числятся в списках избирателей», — заявил Маллин, пояснив, что речь идет лишь о 23 из 50 американских штатов.