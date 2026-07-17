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МВБ США выявило в списках избирателей как минимум 400 тыс. мертвых

Ведомство также определило 28 тыс. человек, не являющихся гражданами.

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США выявило в списках избирателей по меньшей мере 400 тыс. человек, числящихся мертвыми. Об этом заявил на пресс-конференции глава ведомства Маркуэйн Маллин.

«В сотрудничестве с властями штатов, активно помогающих нам, мы выявили в их списках избирателей 28 тыс. человек, не являющихся гражданами. Кроме того, выявлены 400 тыс. умерших человек, которые до сих пор числятся в списках избирателей», — заявил Маллин, пояснив, что речь идет лишь о 23 из 50 американских штатов.

Он добавил, что еще в четырех штатах — Калифорнии, Пенсильвании, Нью-Джерси и Неваде — выявлено 250 тыс. зарегистрированных избирателей, не имеющих американского гражданства.

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