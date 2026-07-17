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Милонов назвал Плющенко бесстыжим из-за его заявки на грант для шоу

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал запрос школы олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на грант в размере 24 млн рублей для своего ледового шоу.

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал запрос школы олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на грант в размере 24 млн рублей для своего ледового шоу.

«Плющенко — бесстыжий. Главное, чтобы ему этот грант не дали. Человек просто измазал нечистотами светлое имя российских спортсменов, когда назвал фигурное катание деградирующим. Сам отправил своего сына соревноваться за иностранцев. Ничего не надо давать этому человеку», — приводит его слова «Советский спорт».

Напомним, что Академия Плющенко запросила грант для ледового шоу «Снежная королева». В заявке говорится: «Через примеры вымышленных персонажей и настоящих героев необходимо передать молодому поколению любовь к своему государству и семье, актуализируя чувство гордости за свою Родину».

Отметим, что похожую заявку Плющенко и его школа подавали в прошлом году, но тогда им было отказано в предоставлении гранта.

Ранее сообщалось, что Свищёв счёл странным запрос Плющенко на грант для шоу из-за ситуации с сыном.

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