Милонов назвал Плющенко бесстыжим из-за его заявки на грант для шоу

«Плющенко — бесстыжий. Главное, чтобы ему этот грант не дали. Человек просто измазал нечистотами светлое имя российских спортсменов, когда назвал фигурное катание деградирующим. Сам отправил своего сына соревноваться за иностранцев. Ничего не надо давать этому человеку», — приводит его слова «Советский спорт».