Машина въехала в остановку с людьми в Чебоксарах, погибла женщина, ещё один человек госпитализирован, сообщили в управлении МВД России по Чувашии.
«Предварительно, 18-летний водитель Renault Logan съехал с проезжей части и совершил наезд на остановочный павильон, где стояли люди. В результате погибла женщина, личность которой устанавливается», — говорится в публикации.
Ещё одного человека в бессознательном состоянии госпитализировали.
По словам водителя авто, он уснул за рулём.
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