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Машина въехала в остановку с людьми в Чебоксарах, погибла женщина

Машина въехала в остановку с людьми в Чебоксарах, погибла женщина, ещё один человек госпитализирован, сообщили в управлении МВД России по Чувашии.

Машина въехала в остановку с людьми в Чебоксарах, погибла женщина, ещё один человек госпитализирован, сообщили в управлении МВД России по Чувашии.

«Предварительно, 18-летний водитель Renault Logan съехал с проезжей части и совершил наезд на остановочный павильон, где стояли люди. В результате погибла женщина, личность которой устанавливается», — говорится в публикации.

Ещё одного человека в бессознательном состоянии госпитализировали.

По словам водителя авто, он уснул за рулём.

Ранее в Перу микроавтобус сорвался в овраг, погибли не менее 14 человек.

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