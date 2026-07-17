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МИД РФ заявил протест Эстонии из-за сноса памятника советским воинам

Россия заявила решительный протест временному поверенному в делах Эстонии в связи со сносом памятника советским воинам-освободителям в деревне Йыгевесте. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия заявила решительный протест временному поверенному в делах Эстонии в связи со сносом памятника советским воинам-освободителям в деревне Йыгевесте. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, разрушен памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, освобождавших Эстонию от фашистов.

— Судьба останков наших воинов-освободителей неизвестна. Потомки в неведении о том, где теперь лежат их деды и прадеды, — говорится в комментарии Захаровой.

Она отметила, что в 2022 году по приказу бывшей премьер-министра Кайи Каллас была создана рабочая группа, которая каталогизировала 322 советских памятника, 244 из них рекомендованы к сносу. На данный момент уничтожено около двухсот мемориалов.

МИД РФ осудил очередное нарушение Эстонией международных обязательств и заявил, что продолжит изобличать неонацистские проявления в республике.

30 июня стало известно, что Германия и Нидерланды создали в Эстонии военный командный центр для «сдерживания России». Центр будет управлять всеми подразделениями альянса, расположенными в Эстонии и Латвии, а также национальными компонентами сухопутных войск.

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