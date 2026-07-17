Экстренное предупреждение из-за ливней выпустили в Свердловской области

В районах Свердловской области, где с 18 по 22 июля выпадет большое количество осадков, возможны интенсивные подъёмы уровня воды в реках и подтопления пойм и низин.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Уральский гидрометцентр и территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации.
На севере региона прогнозируются очень сильные дожди и ливни. В зоне возможного подтопления остаются сотни домов и участков.
В Екатеринбурге 18 июля ожидаются облачная погода и умеренный дождь. Ночью будет около +15 °C, днём — от +20 до +21 °C. Порывы северного ветра могут достигать 9 м/с. В воскресенье пройдут дожди, местами с грозой. Температура составит +16 °C ночью и от +21 до +22 °C днём.
Ранее сообщалось, что руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ожидает два ясных и тихих дня в Москве и Подмосковье, после которых атмосферная обстановка начнёт меняться.