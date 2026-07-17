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Два человека погибли при атаке БПЛА в Херсонской области

Два человека погибли, один пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ на автомобили на трассе Р-280 «Новороссия» в Херсонской области.

Два человека погибли, один пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ на автомобили на трассе Р-280 «Новороссия» в Херсонской области.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу губернатора.

«В результате атаки БПЛА повреждены четыре легковых автомобиля. Погибли два человека, пострадал один человек», — сообщили местные власти.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что два человека погибли в Крыму в результате атаки ВСУ.

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