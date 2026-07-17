Фельдшер Вештак объяснил, почему при укусе змеи нельзя накладывать жгут

Фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи подстанции № 9 Кирилл Вештак рассказал, что делать после укуса змеи.
В беседе с сайтом kp.ru он рекомендовал вызвать скорую помощь. При покраснении, отёке в месте укуса или проблемах с дыханием следует принять антигистаминный препарат.
Место укуса фельдшер посоветовал обработать и наложить стерильную повязку. По его словам, хладагент либо холодный предмет из морозильника замедлит распространение яда. Он рекомендовал пить больше воды для уменьшения интоксикации.
По словам Вештака, жгут и перетягивание места укуса нарушают кровоток и способствуют отёку, а давящая повязка ухудшает прогноз выздоровления. Отсасывание и выдавливание ускоряют всасывание яда. Кроме того, нельзя пить алкоголь, заключил специалист.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН заявил, что МРТ не стоит проводить без назначения, поскольку такое обследование требует медицинских оснований и тщательной расшифровки.