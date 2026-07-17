Фельдшер Вештак объяснил, почему при укусе змеи нельзя накладывать жгут

По словам Вештака, жгут и перетягивание места укуса нарушают кровоток и способствуют отёку, а давящая повязка ухудшает прогноз выздоровления. Отсасывание и выдавливание ускоряют всасывание яда. Кроме того, нельзя пить алкоголь, заключил специалист.