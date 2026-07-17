ВС Кувейта заявили о перехвате баллистических ракет и дронов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Кувейта заявили о перехвате баллистических ракет и БПЛА, а также ранении нескольких военных, передает агентство Рейтер.
«ВС Кувейта сообщили об обнаружении и перехвате вражеских баллистических ракет и дронов в своем воздушном пространстве на рассвете», — говорится в публикации агентства.
Рейтер со ссылкой на армию Кувейта также отмечает, что в результате атак БПЛА пострадали военные сухопутных сил страны.
Как утверждают вооруженные силы Кувейта, атакам беспилотников подверглись несколько военных объектов. В результате возник пожар, повреждения получили энергоблоки и станция по опреснению воды.
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