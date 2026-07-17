МВБ США пригрозило тюрьмой властям за отказ обеспечивать безопасность выборов

Отвечая на вопрос о том, удастся ли в США обеспечить безопасность на промежуточных выборах, Маллин заявил, что администрация, «несомненно, может добавить уверенности американскому народу, но [власти] штатов должны внести свою лепту». По словам главы МВБ, в случае отказа местных властей от сотрудничества администрация «в приоритетном порядке будет следить за тем, кто голосует в этих штатах, и будет привлекать чиновников к ответственности».