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МВБ США пригрозило тюрьмой властям за отказ обеспечивать безопасность выборов

Глава ведомства Маркуэйн Маллин заявил, что администрация, несомненно, может добавить уверенности американскому народу в вопросе безопасности, но власти штатов должны внести свою лепту.

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Американская администрация пригрозила возможными штрафами и тюремными сроками представителям властей штатов, которые откажутся сотрудничать с ней в обеспечении безопасности предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс. Об этом заявил на пресс-конференции глава Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Маркуэйн Маллин.

Отвечая на вопрос о том, удастся ли в США обеспечить безопасность на промежуточных выборах, Маллин заявил, что администрация, «несомненно, может добавить уверенности американскому народу, но [власти] штатов должны внести свою лепту». По словам главы МВБ, в случае отказа местных властей от сотрудничества администрация «в приоритетном порядке будет следить за тем, кто голосует в этих штатах, и будет привлекать чиновников к ответственности».

«Если официальные лица, ответственные за проведение выборов, после получения от нас информации, необходимой для обеспечения безопасности волеизъявления, откажутся делать это, эти лица будут привлечены к ответственности посредством штрафов, взысканий и, в зависимости от того, насколько далеко все зайдет, даже тюремных сроков», — заявил Маллин.

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