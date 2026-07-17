Глейхенгауз спокойно относится к смене спортивного гражданства фигуристами

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о своём отношении к смене гражданства фигуристами.
Он отметил, что на этом заострили внимание из-за отстранения россиян в 2022 году — подобное происходило и ранее.
«Здесь же не команда, у каждого спортсмена своя жизнь и судьба, он сам определяет для себя, что ему лучше. Чаще всего это всё-таки делают люди, которые любят то, чем они занимаются, но они ни разу за карьеру даже не выезжали на международные турниры. Мечта у человека — выступить на Олимпийских играх, например. Поэтому я к этому отношусь абсолютно спокойно и лояльно», — приводит его слова «Коммент. Шоу».
Напомним, что 30 июня ISU допустил российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Решение вступит в силу с сезона-2026/27.
Ранее Глейхенгауз высказал мнение касательно допуска российских фигуристов к турнирам под эгидой ISU в нейтральном статусе.