Захарова: Чествование основателя ОУН* показало сущность Киева

«Зеленский гордо называет их “героями и борцами за независимость”, цинично закрывая глаза на то, что творили эти палачи. Невзирая ни на что, он продолжает устраивать пляски на их костях, лишний раз подтверждая человеконенавистническую сущность собственной кровавой хунты», — отмечает дипломат.