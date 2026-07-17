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Иран поразил американские военные объекты в Бахрейне

По данным КСИР, было поражено хранилище американских беспилотных летательных аппаратов и полностью уничтожен главный центр «искусственного интеллекта».

ДОХА, 17 июля. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил об успешном уничтожении военных объектов США в Бахрейне.

По их данным, в результате нанесенных ударов было поражено хранилище американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также КСИР утверждает о полном уничтожении «главного центра искусственного интеллекта», который использовался для наведения по целям в Иране. По словам КСИР, в ходе атаки иранские вооруженные силы применили баллистические ракеты и БПЛА.

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