Иран поразил американские военные объекты в Бахрейне

По их данным, в результате нанесенных ударов было поражено хранилище американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также КСИР утверждает о полном уничтожении «главного центра искусственного интеллекта», который использовался для наведения по целям в Иране. По словам КСИР, в ходе атаки иранские вооруженные силы применили баллистические ракеты и БПЛА.