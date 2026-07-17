Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран заявил об ударе по судну в Индийском океане

Армия Ирана заявила о запуске крылатой ракеты по американскому судну в северной части Индийского океана. Власти США не сообщали об ударе.

Армия Ирана заявила о запуске крылатой ракеты по американскому судну в северной части Индийского океана. Власти США не сообщали об ударе.

В сообщении, которое приводит иранское агентство IRNA, указано, что крылатая ракета была запущена вечером 17 июля. В заявлении не указано, речь идет о гражданском или военном судне.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше