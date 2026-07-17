Иран заявил об ударе по судну в Индийском океане

В сообщении, которое приводит иранское агентство IRNA, указано, что крылатая ракета была запущена вечером 17 июля. В заявлении не указано, речь идет о гражданском или военном судне.
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