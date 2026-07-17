Въехавший в остановку с людьми водитель в Чебоксарах получил права месяц назад

Въехавший в остановку с людьми водитель в Чебоксарах получил права чуть больше месяца назад, сообщили в прокуратуре Чувашии.
«Предварительное освидетельствование не выявило у водителя признаков алкогольного опьянения. При этом он получил водительские права чуть более месяца назад», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что 18-летний водитель въехал в остановку с людьми в Чебоксарах, погибла женщина.
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