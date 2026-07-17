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Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке

IRIB: Иран нанес сильные и продолжительные удары по базам США в Ираке.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Иранские вооруженные силы атаковали американские военные объекты на Ближнем Востоке.

«Иран нанес сильные и продолжительные удары по американским базам и сепаратистским группировкам курдов в Сулеймании в Ираке», — говорится в сообщении IRIB в X.

По данным IRNA, КСИР поразил склад БПЛА и «главый ИИ-хаб» Бахрейна.

Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы 8 июля. Глава Белого дома Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ сообщила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.

Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.

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