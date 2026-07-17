Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Иранские вооруженные силы атаковали американские военные объекты на Ближнем Востоке.
«Иран нанес сильные и продолжительные удары по американским базам и сепаратистским группировкам курдов в Сулеймании в Ираке», — говорится в сообщении IRIB в X.
Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы 8 июля. Глава Белого дома Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив КСИР в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ сообщила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.