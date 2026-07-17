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Врач Еделев объяснил, почему «возрастные» болезни выявляют у молодых

Доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев связал рост числа «возрастных» заболеваний у людей младше 40 лет с ускоренным биологическим старением.

Доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев связал рост числа «возрастных» заболеваний у людей младше 40 лет с ускоренным биологическим старением.

В интервью Общественной Службе Новостей он объяснил, что при таком состоянии биологический возраст организма на клеточном уровне опережает хронологический. По словам специалиста, процесс ускоряют стресс, дефицит сна, малоподвижность, курение, алкоголь и ожирение.

«Новейшие исследования показывают, что каждое новое поколение, вероятно, стареет быстрее предыдущего», — пояснил Еделев.

Врач отметил, что подтверждённое ускоренное старение повышает риск ранних опухолей.

С ускоренным старением Еделев также связал гипертонию и диабет 2-го типа. Он подчеркнул, что профилактику следует начинать с молодого возраста.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН заявил, что МРТ не стоит проводить без назначения, поскольку такое обследование требует медицинских оснований и тщательной расшифровки.