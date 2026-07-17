Врач Еделев объяснил, почему «возрастные» болезни выявляют у молодых

Доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев связал рост числа «возрастных» заболеваний у людей младше 40 лет с ускоренным биологическим старением.
В интервью Общественной Службе Новостей он объяснил, что при таком состоянии биологический возраст организма на клеточном уровне опережает хронологический. По словам специалиста, процесс ускоряют стресс, дефицит сна, малоподвижность, курение, алкоголь и ожирение.
«Новейшие исследования показывают, что каждое новое поколение, вероятно, стареет быстрее предыдущего», — пояснил Еделев.
Врач отметил, что подтверждённое ускоренное старение повышает риск ранних опухолей.
С ускоренным старением Еделев также связал гипертонию и диабет 2-го типа. Он подчеркнул, что профилактику следует начинать с молодого возраста.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН заявил, что МРТ не стоит проводить без назначения, поскольку такое обследование требует медицинских оснований и тщательной расшифровки.