КСИР заявил об ударе по американскому складу в Бахрейне

«В ходе 17-й волны операции “Наср-2” КСИР сообщил об ударе по складу американских БПЛА в Бахрейне, многие объекты сгорели», — говорится в сообщении агентства в соцсети X.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше