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КСИР заявил об ударе по американскому складу в Бахрейне

КСИР заявил об ударе по складу американских БПЛА в Бахрейне.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударе по складу американских БПЛА в Бахрейне, передает иранское агентство IRNA.

«В ходе 17-й волны операции “Наср-2” КСИР сообщил об ударе по складу американских БПЛА в Бахрейне, многие объекты сгорели», — говорится в сообщении агентства в соцсети X.

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