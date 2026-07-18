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Слуцкий — о Сафонове: нельзя одним сезоном, даже с победой в ЛЧ, встать в один ряд с Акинфеевым

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает, что вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пока ещё не превзошёл голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает, что вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пока ещё не превзошёл голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Вопрос не очень этичный, потому что у Акинфеева слишком длинная карьера. Матвей, по существу, отыграл один сезон на топовом уровне. Акинфеев 23 года доказывает свой уровень. Нельзя одним сезоном, даже с победой в Лиге чемпионов, встать в один ряд с Акинфеевым», — приводит его слова канал «Послезавтра».

При этом он отметил, что если Сафонов продолжит успешную карьеру, то имеет большие шансы переплюнуть Акинфеева.

Напомним, что Сафонов с 2024 года выступает за ПСЖ, с которым дважды выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Ранее Сафонов высказался о том, как долго он планирует продолжать карьеру.

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