Слуцкий — о Сафонове: нельзя одним сезоном, даже с победой в ЛЧ, встать в один ряд с Акинфеевым

«Вопрос не очень этичный, потому что у Акинфеева слишком длинная карьера. Матвей, по существу, отыграл один сезон на топовом уровне. Акинфеев 23 года доказывает свой уровень. Нельзя одним сезоном, даже с победой в Лиге чемпионов, встать в один ряд с Акинфеевым», — приводит его слова канал «Послезавтра».