Слуцкий — о Сафонове: нельзя одним сезоном, даже с победой в ЛЧ, встать в один ряд с Акинфеевым

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает, что вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пока ещё не превзошёл голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
«Вопрос не очень этичный, потому что у Акинфеева слишком длинная карьера. Матвей, по существу, отыграл один сезон на топовом уровне. Акинфеев 23 года доказывает свой уровень. Нельзя одним сезоном, даже с победой в Лиге чемпионов, встать в один ряд с Акинфеевым», — приводит его слова канал «Послезавтра».
При этом он отметил, что если Сафонов продолжит успешную карьеру, то имеет большие шансы переплюнуть Акинфеева.
Напомним, что Сафонов с 2024 года выступает за ПСЖ, с которым дважды выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Ранее Сафонов высказался о том, как долго он планирует продолжать карьеру.