Специалист Сидорова назвала низкий ферритин возможной ранней стадией дефицита железа

Эксперт предупредила, что эти симптомы неспецифичны и могут быть связаны с нарушениями работы щитовидной железы, дефицитом витамина B12, фолиевой кислоты или витамина D и стрессом. Она не советовала ставить диагноз по одному симптому или анализу.