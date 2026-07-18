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Специалист Сидорова назвала низкий ферритин возможной ранней стадией дефицита железа

Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ИМД Пироговского университета Наталья Сидорова рассказала, чем различаются показатели ферритина и гемоглобина.

Источник: RT на русском

Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ИМД Пироговского университета Наталья Сидорова рассказала, чем различаются показатели ферритина и гемоглобина.

«Гемоглобин может ещё оставаться в пределах нормы, а склады железа уже могут быть практически пустыми», — пояснила Сидорова в беседе с ИА RuNews24.ru.

Ферритин отражает запасы железа, которые расходуются первыми. При усилении дефицита снижается гемоглобин и развивается анемия, отметила эксперт.

Среди проявлений Сидорова назвала слабость, выпадение волос, ломкость ногтей и сухость кожи.

Эксперт предупредила, что эти симптомы неспецифичны и могут быть связаны с нарушениями работы щитовидной железы, дефицитом витамина B12, фолиевой кислоты или витамина D и стрессом. Она не советовала ставить диагноз по одному симптому или анализу.

Ранее врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с РИАМО рассказала, что постоянная нагрузка без полноценного восстановления может привести к эмоциональному и физическому истощению.