Новости СВО 18 июля: Армия России вошла в Васютинское, ВСУ попадают в мешок в Купянске, Афины отказываются давать ракеты Киеву

— Группировка «Центр» сейчас наступает в районе Доброполья на линии Сергеевка — Шевченко — Белицкое — Новый Донбасс. Эта «подкова», которая с юга-запада на восток Доброполья, там давят наши бойцы на противника. Мы всё ближе к городу, который является юго-западными воротами к Краматорску, — заявил военный корреспондент Павел Кукушкин.