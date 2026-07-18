Советник лидера Ирана пригрозил США полным уничтожением при продолжении атак

Axios обратило внимание, что присутствие дополнительных самолетов-заправщиков в аэропорту Бен-Гурион в разгар сезона отпусков ~угрожает массовой отменой гражданских рейсов из-за высокой нагрузки на воздушное пространство~. В связи с этим министр транспорта Израиля Мири Регев потребовала вывести американскую военную авиацию из авиагавани или сократить ее присутствие до минимума. Однако министерство обороны страны и ЦАХАЛ ответили категорическим отказом. На этом фоне администрация президента США Дональда Трампа обратилась к правительству Израиля с просьбой разрешить использование дополнительных самолетов-заправщиков.