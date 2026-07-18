Иран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке

Обстрелы между Вашингтоном и Тегераном были возобновлены 8 июля. В тот день президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия перемирия, обвинив КСИР в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье Исламская Республика Иран (ИРИ) объявила о закрытии морского прохода до момента прекращения вмешательства Соединенных Штатов в региональные дела.