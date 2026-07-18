Иран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке

Как сообщает IRIB в X, «Иран нанес сильные и продолжительные удары по американским базам и сепаратистским группировкам курдов в Сулеймании в Ираке».
Согласно данным IRNA, Корпус стражей исламской революции (КСИР) поразил склад беспилотных летательных аппаратов и «главный ИИ-хаб» Бахрейна.
Обстрелы между Вашингтоном и Тегераном были возобновлены 8 июля. В тот день президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия перемирия, обвинив КСИР в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье Исламская Республика Иран (ИРИ) объявила о закрытии морского прохода до момента прекращения вмешательства Соединенных Штатов в региональные дела.
Очередной этап эскалации наступил спустя три недели после подписания сторонами меморандума, предусматривавшего завершение конфликта.