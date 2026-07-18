Зеленский боится за свою жизнь: из-за протестов на Украине он прячется за бронированными стеклами

Владимиру Зеленскому рекомендовали ограничить количество публичных мероприятий из-за опасений якобы возможного покушения. Об этом РИА Новости сообщили представители российских силовых структур.
Силовики уточнили, что рекомендации связаны с протестными акциями внутри Украины и покушениями ГУР и СБУ на политических оппонентов Зеленского.
«Главу киевского режима обязали минимизировать свои публичные выступления, которые теперь проходят исключительно за бронированными стеклами», — уточнил инсайдер для РИА Новости.
Источник отметил, что риск ликвидации Зеленского остается высоким и украинским спецслужбам сложно своевременно получать информацию об угрозах.
Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский решил отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. После этого военный медик Дмитрий Козятинский призвал жителей выйти на протест. По все Украине люди вышли на митинги.