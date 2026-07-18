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КСИР сбил американский дрон RQ-11 Raven в Иране

КСИР сбил американский беспилотник R −11 Raven в южных районах Ирана.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сбил американский беспилотник RQ-11 Raven на юге Ирана на фоне усилившихся атак США по стране, сообщает иранский телеканал Press TV.

«КСИР сбил RQ-11 Raven в южных районах Ирана на фоне усилившихся атак США», — говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.

В сообщении также представлены фотографии предположительно сбитого БПЛА.

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