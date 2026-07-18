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КСИР ударил по складу американских БПЛА в Бахрейне

Удар по складу американских беспилотников в Бахрейне нанесён Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) в ходе 17-й волны операции «Наср-2».

Удар по складу американских беспилотников в Бахрейне нанесён Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) в ходе 17-й волны операции «Наср-2».

Об этом сообщило IRNA.

По данным агентства, в результате атаки многие объекты на складе сгорели.

«Сегодня утром комплекс американских беспилотных аппаратов в Бахрейне был уничтожен, и большое количество из них сгорели», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что американские войска вновь атаковали Иран, удары проводятся седьмую ночь подряд.

В Иране пригрозили США наступательными действиями при продолжении атак на республику на протяжении двух-трёх дней.

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