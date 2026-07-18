Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран нанёс удары по базам США в иракском Курдистане

Иранские военные нанесли удары по американским базам и сепаратистским группировкам в Ираке.

Иранские военные нанесли удары по американским базам и сепаратистским группировкам в Ираке.

Об этом сообщило агентство IRIB.

Атака была направлена на штаб-квартиру США, расположенную на базе Харир, а также на сепаратистские группировки в иракском Курдистане.

Ранее сообщалось, что американские войска вновь атаковали Иран, удары проводятся седьмую ночь подряд.

В Иране пригрозили США наступательными действиями при продолжении атак на республику на протяжении двух-трёх дней.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше