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КСИР заявил об уничтожении БПЛА MQ-9 на юге Ирана

По информации Корпуса стражей исламской революции, беспилотник сбили над провинцией Бушер.

ДОХА, 18 июля. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил об уничтожении беспилотника MQ-9 в небе над южной частью страны. Заявление военных распространила гостелерадиокомпания Ирана.

По данным КСИР, дрон был сбит в небе над провинцией Бушер.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о начале новой волны ударов по Ирану, атаки ведутся седьмую ночь подряд.

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