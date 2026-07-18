КСИР заявил об уничтожении БПЛА MQ-9 на юге Ирана

По данным КСИР, дрон был сбит в небе над провинцией Бушер.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о начале новой волны ударов по Ирану, атаки ведутся седьмую ночь подряд.
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше