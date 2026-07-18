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КСИР объявил об уничтожении «главного ИИ-хаба» Бахрейна

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении «главного ИИ-хаба» Бахрейна, который, по утверждению иранской стороны, использовался США для совершения военных преступлений.

Источник: RT на русском

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении «главного ИИ-хаба» Бахрейна, который, по утверждению иранской стороны, использовался США для совершения военных преступлений.

Об этом сообщило агентство IRNA.

В публикации говорится, что для атаки на «ИИ-хаб» были задействованы баллистические ракеты и десятки беспилотных летательных аппаратов.

«Основной ИИ-хаб Бахрейна, используемый США для совершения военных преступлений, был атакован с помощью множества баллистических ракет и десятков БПЛА», — приводит агентство заявление КСИР.

Ранее сообщалось, что в ходе 17-й волны операции «Наср-2» КСИР нанёс удар по складу американских беспилотников в Бахрейне.

Американские войска вновь атаковали Иран, удары проводятся седьмую ночь подряд.

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