КСИР объявил об уничтожении «главного ИИ-хаба» Бахрейна

Об этом сообщило агентство IRNA.
В публикации говорится, что для атаки на «ИИ-хаб» были задействованы баллистические ракеты и десятки беспилотных летательных аппаратов.
«Основной ИИ-хаб Бахрейна, используемый США для совершения военных преступлений, был атакован с помощью множества баллистических ракет и десятков БПЛА», — приводит агентство заявление КСИР.
Ранее сообщалось, что в ходе 17-й волны операции «Наср-2» КСИР нанёс удар по складу американских беспилотников в Бахрейне.
Американские войска вновь атаковали Иран, удары проводятся седьмую ночь подряд.