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В ООН заявили о сохранении террористических угроз во всех регионах мира

Замгенсека ООН Зуев: ни один регион мира не защищен от терроризма.

Источник: Комсомольская правда

Террористические угрозы продолжают существовать во всех регионах мира, при этом они постоянно меняются и адаптируются. Об этом заявил и.о. заместителя генсека ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев.

«К сожалению, террористические угрозы трансформируются и меняются, но они существуют во всем мире, и сегодня нет ни одного региона, который не был бы подвержен террористическим атакам», — сказал он для ТАСС.

Одними из главных направлений работы Контртеррористического управления ООН Зуев назвал Западную Африку и регион Сахеля. По его данным, в прошлом году более половины всех погибших в результате терактов в мире пришлось именно на этот регион.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что террористы по всему миру «подпитываются» поставками утекающего с Украины западного оружия. Он отметил, что в духе двойных стандартов Запад делит боевиков на «своих» и «чужих».

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