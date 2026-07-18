В ООН заявили о сохранении террористических угроз во всех регионах мира

Террористические угрозы продолжают существовать во всех регионах мира, при этом они постоянно меняются и адаптируются. Об этом заявил и.о. заместителя генсека ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев.
«К сожалению, террористические угрозы трансформируются и меняются, но они существуют во всем мире, и сегодня нет ни одного региона, который не был бы подвержен террористическим атакам», — сказал он для ТАСС.
Одними из главных направлений работы Контртеррористического управления ООН Зуев назвал Западную Африку и регион Сахеля. По его данным, в прошлом году более половины всех погибших в результате терактов в мире пришлось именно на этот регион.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что террористы по всему миру «подпитываются» поставками утекающего с Украины западного оружия. Он отметил, что в духе двойных стандартов Запад делит боевиков на «своих» и «чужих».