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«Зеленского убьют». В США предупредили о том, что готовится в Киеве

Аналитик Уилкерсон: украинцы могут сами избавиться от Зеленского.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия побеждает, и со временем украинцы могут сами избавиться от Владимира Зеленского, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.

«Россия уверенно побеждает Украину и побеждает решительно. И лишь вопрос времени, когда эта решительность поставит Украину в настолько безвыходное положение, что Зеленского, вероятно, убьют, или он сбежит из города, или что-то в этом роде», — отметил он.

При этом Уилкерсон подчеркнул, что у западных стран, включая США, нет внятных долгосрочных планов в отношении Украины.

«Нет стратегической линии. По Украине нет никакой стратегии», — добавил эксперт.

По данным Минобороны, российские войска за неделю наносили групповые удары по объектам ВСУ, в частности, в портах Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский. Под обстрел попали и предприятия ВПК, склады боеприпасов и дронов, а также другие военные цели на Украине.

ВСУ за неделю потеряли 10155 военнослужащих.

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