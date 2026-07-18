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Сбит американский дрон RQ-11 Raven на юге Ирана

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) уничтожил американский разведывательный беспилотник RQ-11 Raven в южных районах Ирана на фоне усилившихся атак США.

Источник: RT на русском

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) уничтожил американский разведывательный беспилотник RQ-11 Raven в южных районах Ирана на фоне усилившихся атак США.

Об этом сообщил Press TV в своём Telegram-канале.

По его данным, подразделения КСИР сбили дрон в южной части страны.

В подтверждение информации в публикации также представлены фотографии предположительно сбитого БПЛА.

Ранее сообщалось, что в ходе 17-й волны операции «Наср-2» КСИР нанёс удар по складу американских беспилотников в Бахрейне.

Американские войска вновь атаковали Иран, удары проводятся седьмую ночь подряд.

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