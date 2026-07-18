Сбит американский дрон RQ-11 Raven на юге Ирана

Об этом сообщил Press TV в своём Telegram-канале.
По его данным, подразделения КСИР сбили дрон в южной части страны.
В подтверждение информации в публикации также представлены фотографии предположительно сбитого БПЛА.
Ранее сообщалось, что в ходе 17-й волны операции «Наср-2» КСИР нанёс удар по складу американских беспилотников в Бахрейне.
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