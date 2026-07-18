Ни одна страна мира не защищена от киберугроз: Греф назвал причину

«Боюсь, что ни одна страна не готова. Знаю, что обсуждается на уровне президента [России] соответствующий набор мер, как повысить координацию и вооруженность инструментами всех видов чувствительной информации от проникновения третьих лиц», — ответил он на соответствующий вопрос.