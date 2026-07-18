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Ни одна страна мира не защищена от киберугроз: Греф назвал причину

Греф заявил, что ни одна страна не защищена от киберугроз из-за развития ИИ.

Источник: Комсомольская правда

В условиях стремительного развития искусственного интеллекта ни одна страна в мире пока не обладает полной защитой от киберугроз. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая в Совфеде.

«Боюсь, что ни одна страна не готова. Знаю, что обсуждается на уровне президента [России] соответствующий набор мер, как повысить координацию и вооруженность инструментами всех видов чувствительной информации от проникновения третьих лиц», — ответил он на соответствующий вопрос.

Греф добавил, что следующим серьезным вызовом станет квантовая угроза. Он выразил мнение, что к началу 2030-х годов развитие квантовых технологий может поставить под угрозу существующие системы защиты данных.

Ранее разработчик Лоран Джейкобс в интервью KP.RU заявил, что развитие искусственного интеллекта создает новые глобальные риски для человечества. По его словам, главная угроза кроется не в восстании машин, а в интеллектуальном расслоении общества.

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