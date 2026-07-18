Эксперты считают, что российское направление становится приоритетом «Моссада»

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Назначение выходца из Белоруссии Романа Гофмана на пост директора израильской разведки «Моссад» меняет подход к работе на российском направлении, делая его одним из приоритетных. Такое мнение высказали ТАСС эксперты журнала «Национальная оборона».
«Биография делает фигуру Гофмана особенно занимательной применительно к одному из приоритетных, но публично не артикулируемых направлений разведдеятельности “Моссад” — российскому. Уроженец Белорусской ССР, бригадный генерал, дослужившийся до командования дивизией — офицер, который с учетом происхождения был во многом погружен в советскую и постсоветскую реальность, черпая свою осведомленность не только из аналитических справок, но и из неформальных контактов в русскоязычной среде», — отмечают эксперты издания.
По их мнению, русскоязычный директор «Моссад» становится уникальным инструментом для операций на постсоветском пространстве. Гофман понимает российские реалии не по аналитическим справкам, а на уровне культурного кода. Такие офицеры, дослужившиеся до высоких постов в силовых структурах других стран, традиционно острее чувствуют советские оперативные схемы.
В аналитике указывается, что после 2022 года российско-иранское военно-техническое сотрудничество превратилось для Израиля из абстрактной угрозы в конкретную проблему безопасности. Для «Моссад» это означает фактическое слияние российского и иранского направлений работы. Мониторинг военно-технического сотрудничества Москвы и Тегерана стал одним из главных оперативных приоритетов.
Далее отмечается, что разведывательная работа «Моссад» на российском направлении разворачивается на трех уровнях: внешний нейтралитет и стратегический расчет (информационный обмен с Москвой по Сирии и опосредованная разведподдержка Киева), разведка крипто-диаспор и децентрализованная репатриационная сеть (более 1 млн выходцев из СССР в Израиле формируют уникальный разведывательный механизм), а также пассивное наблюдение и глубокий технологический мониторинг (Израиль выступает скорее потребителем информации, чем ее поставщиком). «Русскоязычный директор “Моссад” — это сигнал, который считывается вполне конкретно: как российскими релокантами в Тель-Авиве, так и оперативными контактами на постсоветском пространстве. Гофман способен использовать русский язык не как бытовой навык, а как инструмент стратегического выстраивания сети связей в странах постсоветского пространства и на Ближнем Востоке», — делают вывод эксперты «Национальной обороны».
12 апреля директором разведывательной службы Израиля «Моссад» был утвержден военный секретарь премьер-министра Биньямина Нетаньяху генерал-майор Роман Гофман. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства. Гофман вступил в должность 2 июня, сменив на этом посту Давида Барнеа, возглавляющего «Моссад» с 2021 г.