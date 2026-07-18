Эксперты считают, что российское направление становится приоритетом «Моссада»

Далее отмечается, что разведывательная работа «Моссад» на российском направлении разворачивается на трех уровнях: внешний нейтралитет и стратегический расчет (информационный обмен с Москвой по Сирии и опосредованная разведподдержка Киева), разведка крипто-диаспор и децентрализованная репатриационная сеть (более 1 млн выходцев из СССР в Израиле формируют уникальный разведывательный механизм), а также пассивное наблюдение и глубокий технологический мониторинг (Израиль выступает скорее потребителем информации, чем ее поставщиком). «Русскоязычный директор “Моссад” — это сигнал, который считывается вполне конкретно: как российскими релокантами в Тель-Авиве, так и оперативными контактами на постсоветском пространстве. Гофман способен использовать русский язык не как бытовой навык, а как инструмент стратегического выстраивания сети связей в странах постсоветского пространства и на Ближнем Востоке», — делают вывод эксперты «Национальной обороны».