Иран заявил об ударах по американским объектам в Ираке и Бахрейне

В заявлении иранской стороны говорится, что удары стали ответом на действия США против инфраструктуры Ирана. Военные предупредили, что в случае продолжения американских атак под угрозой могут оказаться компании США в странах, которые предоставляют свою территорию для размещения или деятельности американских военных.