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Иран заявил об ударах по американским объектам в Ираке и Бахрейне

Иранские вооружённые силы провели серию атак по объектам, связанным с США в Бахрейне, а также по позициям курдских сепаратистов в районе города Сулеймания на севере Ирака. Об этом сообщил телеканал IRIB в социальной сети X.

Атаки Ирана по Сулеймании в Ираке. Видео © X / C4H10FO2P.

В заявлении иранской стороны говорится, что удары стали ответом на действия США против инфраструктуры Ирана. Военные предупредили, что в случае продолжения американских атак под угрозой могут оказаться компании США в странах, которые предоставляют свою территорию для размещения или деятельности американских военных.

«Вооружённые силы Ирана: В ответ на агрессию США против иранских портов мы нанесли удары по центру искусственного интеллекта и месту сбора катеров-смертников на американской военной базе в Бахрейне», — пишет издание.

Ранее Центральное командование Вооружённых сил США заявило о нанесении очередной серии ударов по Ирану. Атаки проводятся уже седьмую ночь подряд и направлены на дальнейшее ослабление военного потенциала Тегерана.

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