В Иране два нефтетанкера загорелись после взрывов

«Иранское госТВ, цитируя КСИР, сообщает, что два нефтетанкера взорвались и загорелись после прохода по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива», — говорится в сообщении агентства.
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