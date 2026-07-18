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В Иране два нефтетанкера загорелись после взрывов

КСИР^ на заминированном маршруте у Ормузского пролива подорвались танкеры.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщает, что два нефтетанкера загорелись после взрывов во время прохода по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское госТВ.

«Иранское госТВ, цитируя КСИР, сообщает, что два нефтетанкера взорвались и загорелись после прохода по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива», — говорится в сообщении агентства.

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