Кадыров призвал бить по государствам, оказывающим военную помощь Украине

Он заявил, что Москва не должна ограничиваться наблюдением за их действиями. По его мнению, западные государства изменят свою позицию только после столкновения с последствиями возможной эскалации. Кадыров также утверждает, что Россия сейчас ведёт боевые действия в ограниченном формате, однако в случае изменения подхода ситуация может развиваться иначе. Кроме того, глава Чечни сообщил о готовности чеченских подразделений выполнить задачи повышенной сложности по приказу президента России и направиться в любое необходимое место.