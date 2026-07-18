Самая распространенная фамилия в Молдавии переводится как «русский»

Больше всего людей с такими фамилиями проживает на севере Молдавии, в районах, которые традиционно считают русскоязычными. В столице фамилия Русу оказалась на втором месте по популярности. Больше всего жителей Кишинева носит фамилию Чобану («пастух»). А вот с фамилией Молдован или Молдаван в стране всего 2,1 тысячи человек.