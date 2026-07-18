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Иран заявил об ударе по «главному ИИ-хабу» Бахрейна

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об уничтожении «главного ИИ-хаба» Бахрейна с помощью баллистических ракет и беспилотников.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об уничтожении «главного ИИ-хаба» Бахрейна с помощью баллистических ракет и беспилотников.

Сообщение КСИР распространило иранское агентство Tasnim. В публикации написано, что «ИИ-хаб» использовался Соединенными Штатами «для совершения военных преступлений». Как утверждает иранская сторона, центр полностью разрушен после ударов двух ракет и нескольких десятков беспилотников. Во время последней атаки КСИР также заявлял об ударе по складу американских БПЛА в Бахрейне.

Власти Бахрейна не сообщали об атаке со стороны Ирана. В стране также не предупреждали о ракетной опасности.

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