Иран заявил об ударе по «главному ИИ-хабу» Бахрейна

Сообщение КСИР распространило иранское агентство Tasnim. В публикации написано, что «ИИ-хаб» использовался Соединенными Штатами «для совершения военных преступлений». Как утверждает иранская сторона, центр полностью разрушен после ударов двух ракет и нескольких десятков беспилотников. Во время последней атаки КСИР также заявлял об ударе по складу американских БПЛА в Бахрейне.