Над иранской провинцией Бушер сбит американский MQ-9 Reaper

Американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper уничтожен над провинцией Бушер на юге Ирана.
Об этом сообщил телеканал Press TV.
«Иран сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper в Бушере», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник RQ-11 Raven на юге Ирана.
Ранее сообщалось, что в ходе 17-й волны операции «Наср-2» КСИР нанёс удар по складу американских беспилотников в Бахрейне.
Американские войска вновь атаковали Иран, удары проводятся седьмую ночь подряд.
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