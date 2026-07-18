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Иран сообщил о сбитых дронах США RQ-11 Raven и MQ-9

Корпус стражей исламской революции заявил, что сбил два американских беспилотника на юге Ирана. Речь идёт об аппаратах RQ-11 Raven и MQ-9, один из которых уничтожили над провинцией Бушер. Об этом сообщили телеканал Press TV и иранская государственная телерадиокомпания.

Источник: Life.ru

«КСИР сбил RQ-11 Raven в южных районах Ирана на фоне усилившихся атак США», — говорится в сообщении Press TV.

Телеканал опубликовал фотографии обломков, которые назвал частями американского беспилотника. При этом иранские источники указали разные модели дронов и не уточнили, относятся ли сообщения к одному или двум аппаратам.

Ранее сообщалось, что Центральное командование Вооружённых сил США начало новую серию ударов по Ирану. Атаки продолжились седьмую ночь подряд и начались около 22:00 мск. В СЕНТКОМ заявили, что операция направлена на дальнейшее снижение военного потенциала исламской республики.

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