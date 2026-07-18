Иран сообщил о сбитых дронах США RQ-11 Raven и MQ-9

Корпус стражей исламской революции заявил, что сбил два американских беспилотника на юге Ирана. Речь идёт об аппаратах RQ-11 Raven и MQ-9, один из которых уничтожили над провинцией Бушер. Об этом сообщили телеканал Press TV и иранская государственная телерадиокомпания.