Иран сообщил о сбитых дронах США RQ-11 Raven и MQ-9

Телеканал опубликовал фотографии обломков, которые назвал частями американского беспилотника. При этом иранские источники указали разные модели дронов и не уточнили, относятся ли сообщения к одному или двум аппаратам.
Ранее сообщалось, что Центральное командование Вооружённых сил США начало новую серию ударов по Ирану. Атаки продолжились седьмую ночь подряд и начались около 22:00 мск. В СЕНТКОМ заявили, что операция направлена на дальнейшее снижение военного потенциала исламской республики.
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