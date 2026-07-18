У побережья мексиканского штата Чиапас произошло новое землетрясение

МЕХИКО, 18 июл — РИА Новости. Очередное землетрясение предварительной магнитудой 5,1 произошло в пятницу у побережья мексиканского штата Чиапас, сообщил Национальный сейсмологический центр Мексики.
«Предварительно: землетрясение магнитудой 5,1. Местоположение: 114 километров к юго-западу от Уистлы, штат Чиапас. 17 июля 2026 года, 16.13 по местному времени. Глубина — 10 километров», — говорится в сообщении сейсмологической службы в соцсети X.
Подземный толчок стал очередным в серии из десятков афтершоков после мощного землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранее в пятницу у тихоокеанского побережья Чиапаса. Информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате нового землетрясения не поступает.