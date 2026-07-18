КСИР подтвердил подрыв двух танкеров на минах у Ормузского пролива

Два нефтяных танкера загорелись после подрыва на заминированном участке в южной части Ормузского пролива.
Об этом сообщает Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
По данным телеканала, танкеры взорвались и загорелись, попав в заминированный район к югу от пролива.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме иранских.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше