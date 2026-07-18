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КСИР подтвердил подрыв двух танкеров на минах у Ормузского пролива

Два нефтяных танкера загорелись после подрыва на заминированном участке в южной части Ормузского пролива.

Источник: RT на русском

Два нефтяных танкера загорелись после подрыва на заминированном участке в южной части Ормузского пролива.

Об этом сообщает Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

По данным телеканала, танкеры взорвались и загорелись, попав в заминированный район к югу от пролива.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме иранских.

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