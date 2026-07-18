СК проверит информацию о массовом отравлении в гостинице на Ставрополье

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. СК России проверит информацию о массовом отравлении людей в гостиничном комплексе Ставропольского края, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее в средствах массовой информации появилась публикация об обращении посетителей гостиничного комплекса на водохранилище Волчьи Ворота в Новоселицком округе Ставропольского края в медицинское учреждение с признаками кишечной инфекции.
«В Александровском межрайонном следственном отделе СУСК России по Ставропольскому краю по данному факту организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что гостиничный комплекс временно закрыт на период проведения проверки, ход и результаты которой находятся на контроле у руководства регионального следственного управления.