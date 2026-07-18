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Иран нанёс удары по объектам США на Ближнем Востоке

Военные Ирана атаковали объекты Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, в частности, КСИР нанёс удары по складу БПЛА и «главному ИИ-хабу» Бахрейна, информирует IRIB.

Источник: Аргументы и факты

Военные Ирана атаковали объекты Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, информирует IRIB.

«Иран нанёс сильные и продолжительные удары по базам США и сепаратистским группировкам курдов в Сулеймании в Ираке», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным IRNA, Корпус стражей исламской революции нанёс удары по складу беспилотных летательных аппаратов и «главному ИИ-хабу» Бахрейна. По информации Press TV, целью атаки стал беспилотник RQ-11 Raven. Помимо этого, Иран сбил беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper в провинции Бушер.

По данным Reuters, вооружённые силы Кувейта заявили о перехвате баллистических ракет и БПЛА. По словам военных, атакам беспилотников подверглись несколько военных объектов, зафиксировано возгорание.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В Пентагоне заявили, что ВС США начали новый раунд ударов по целям в Иране. В городе Сирик и городе Йезд прогремели взрывы.

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