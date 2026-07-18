Белый дом по-прежнему ожидает визита Си Цзиньпина в США

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает осенью принять в Белом доме с ответным визитом председателя КНР Си Цзиньпина, несмотря на утверждения Вашингтона о вмешательстве Пекина в ход американских выборов. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
«В этом плане изменений в графике не было», — сказала она в эфире телеканала NewsNation.
Трамп утверждал 16 июля в телеобращении к согражданам, что Китай предпринимал масштабные попытки влияния на ход американских избирательных процессов, в том числе в 2020 году. По версии главы администрации США, так называемое глубинное государство скрывало от руководства в Вашингтоне и общественности информацию о масштабах иностранного вмешательства в выборы. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь охарактеризовал новые обвинения властей США как «чистый вымысел и злонамеренную клевету».
В начале июля американский лидер сообщил, что визит Си Цзиньпина в Вашингтон состоится ориентировочно 24 сентября. Трамп посетил Пекин 14−15 мая.