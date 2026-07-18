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КСИР заявил, что остановил четыре танкера

КСИР заявил, что остановил четыре танкера. которые пытались пройти через Ормуз.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что с применением беспилотников и ракет остановил четыре танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив, передает агентство Рейтер.

«КСИР сообщает, что четыре танкера-нарушителя, которые пытались пройти через Ормузский пролив, были остановлены с помощью комбинированного применения ракет и дронов», — говорится в сообщении агентства.

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