Ирак и Сирия договорились восстановить нефтепровод до Банияса

Ирак и Сирия подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий восстановление и модернизацию нефтепровода, соединяющего иракский город Хадиса с сирийским портом Банияс на побережье Средиземного моря. Об этом сообщило агентство INA.
Согласно имеющейся информации, реализацию проекта будет курировать американская компания Chevron. Подготовкой технического и экономического обоснования займется международный консорциум, в который также входят Capital TI и катарская UCC. Власти Ирака рассчитывают, что восстановление трубопровода позволит увеличить объемы поставок нефти из провинции Киркук к сирийскому побережью для последующего экспорта в Европу.
В Багдаде рассматривают Банияс как один из альтернативных маршрутов вывоза нефти на мировые рынки. Ранее иракские власти заявляли о намерении использовать этот порт в качестве дополнительного экспортного направления наряду с традиционными путями через Ормузский пролив.