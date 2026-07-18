Ирак и Сирия договорились восстановить нефтепровод до Банияса

Согласно имеющейся информации, реализацию проекта будет курировать американская компания Chevron. Подготовкой технического и экономического обоснования займется международный консорциум, в который также входят Capital TI и катарская UCC. Власти Ирака рассчитывают, что восстановление трубопровода позволит увеличить объемы поставок нефти из провинции Киркук к сирийскому побережью для последующего экспорта в Европу.