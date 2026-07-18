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Ирак и Сирия договорились восстановить нефтепровод до Банияса

Ирак и Сирия подписали соглашение, направленное на модернизацию и возобновление работы нефтепровода между городами Хадиса и Баниясом.

Источник: Аргументы и факты

Ирак и Сирия подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий восстановление и модернизацию нефтепровода, соединяющего иракский город Хадиса с сирийским портом Банияс на побережье Средиземного моря. Об этом сообщило агентство INA.

Согласно имеющейся информации, реализацию проекта будет курировать американская компания Chevron. Подготовкой технического и экономического обоснования займется международный консорциум, в который также входят Capital TI и катарская UCC. Власти Ирака рассчитывают, что восстановление трубопровода позволит увеличить объемы поставок нефти из провинции Киркук к сирийскому побережью для последующего экспорта в Европу.

В Багдаде рассматривают Банияс как один из альтернативных маршрутов вывоза нефти на мировые рынки. Ранее иракские власти заявляли о намерении использовать этот порт в качестве дополнительного экспортного направления наряду с традиционными путями через Ормузский пролив.

Ранее сообщалось, что США подбивают Ирак построить новый нефтепровод через Сирию, чтобы лишить Иран мощного козыря в виде контроля над Ормузским проливом.

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