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Иранские атаки на базы в Иордании привели к ранению военных США

Несколько американских военнослужащих получили ранения в результате ударов Ирана по военным базам в Иордании на этой неделе.

Несколько американских военнослужащих получили ранения в результате ударов Ирана по военным базам в Иордании на этой неделе.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По их данным, Иран нанёс удары как минимум по двум иорданским объектам.

В результате этих атак несколько военных США, находившихся на одной из баз, были ранены.

«Американские военнослужащие получили ранения после удара по объекту, где они находились», — уточняет телеканал.

Ранее сообщалось, что в ходе 17-й волны операции «Наср-2» КСИР нанёс удар по складу американских беспилотников в Бахрейне.

Американские войска вновь атаковали Иран, удары проводятся седьмую ночь подряд.

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