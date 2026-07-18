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Бельгия инвестирует €200 млн в спутниковую систему

Министерство обороны Бельгии впервые решило вложить более €200 млн в создание независимой спутниковой системы. В настоящее время для получения снимков армия страны использует спутники Франции.

Министерство обороны Бельгии впервые решило вложить более €200 млн в создание независимой спутниковой системы. В настоящее время для получения снимков армия страны использует спутники Франции.

Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен сообщил The Brussels Times, что всего власти страны планируют создать несколько десятков космических спутников, из них 10 — военного назначения. Группу спутников, как ожидается, выведут на орбиту к 2030 году.

В 2024 году бельгийская компания Aerospacelab начала строительство комплекса по производству спутников. Он рассчитан на выпуск до 500 космических аппаратов в год. Начало работы предприятия запланировано на 2026 год.

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