В ООН пожаловались на нехватку денег для борьбы с терроризмом

«Я бы сказал, что ресурсов никогда не бывает достаточно. Особенно сейчас, потому что, если посмотреть на организацию в целом, у нас есть проблемы с бюджетом. Точнее говоря, на бумаге наши бюджеты правильно структурированы и должны покрывать все наши потребности, но, к сожалению, из-за того, что ряд стран либо вообще не выплачивает свои взносы, либо не выплачивает их вовремя, мы сталкиваемся с трудностями», — ответил он на вопрос, достаточно ли у ООН ресурсов для борьбы с терроризмом.