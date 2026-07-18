В ООН пожаловались на нехватку денег для борьбы с терроризмом

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Контртеррористическое подразделение ООН сталкивается с трудностями из-за проблем с финансированием. Об этом заявил в интервью ТАСС исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев.
Бюджет ООН на 2026 год утвержден в размере $3,45 млрд, это на 7% меньше, чем годом ранее. Проблемы с финансированием организации вызваны неуплатой в полном объеме взносов частью ее спонсоров, крупнейшим из которых являются США. Ранее помощник генсека ООН Чандру Раманатан заявил, что средства в распоряжении Секретариата ООН могут закончиться уже к сентябрю.
«Я бы сказал, что ресурсов никогда не бывает достаточно. Особенно сейчас, потому что, если посмотреть на организацию в целом, у нас есть проблемы с бюджетом. Точнее говоря, на бумаге наши бюджеты правильно структурированы и должны покрывать все наши потребности, но, к сожалению, из-за того, что ряд стран либо вообще не выплачивает свои взносы, либо не выплачивает их вовремя, мы сталкиваемся с трудностями», — ответил он на вопрос, достаточно ли у ООН ресурсов для борьбы с терроризмом.
Зуев отметил, что управление по борьбе с терроризмом находится в несколько лучшем положении. «Прошлый год стал рекордным с точки зрения привлечения внебюджетных ресурсов — добровольных взносов от государств-членов, включая Россию», — указал и.о. замгенсека ООН.
Он подчеркнул, что Россия входит в число 10 крупнейших доноров управления. «Я признателен Министерству иностранных дел РФ не только за работу самого МИД, но и за деятельность Росфинмониторинга и российских структур, занимающихся вопросами противодействия терроризму», — заключил Зуев.
Полный текст интервью будет опубликован в 13:30 мск.